Участник тендера на закупку услуг по оздоровлению детей пожаловался в АМКУ – 504 ребенка могут не поехать в Очаков

Около 500 детей льготных категорий из Николаева могут не выехать на отдых из-за того, что один из участников торгов на закупку услуг по оздоровлению подал жалобу в Антимонопольный комитет Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Николаевского горсовета Елена Киселева.

1 июня исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил тендер на закупку услуг по отдыху детей общей суммой в 2 миллиона 751 тысяч гривен. В тендере указано, что выставлено два лота – на 2 миллиона 184 тысячи гривен и 567 тысяч гривен. В торгах второго лота участвовали оздоровительно-спортивный лагерь «Лесотехник» - структурное подразделение Национального лесотехнического университета Украины (с предложением в 567 тысяч), ЧП «Николаев-Контраст» (566 тысяч гривен), ФОП Черныш Александра Леонтьевна (509 тысяч гривен).

При этом 2 июня ФОП Черныш подал требование об устранении дискриминационных условий, в котором говорилось, что из-за того, что услуги по отдыху детей должны предоставлять исключительно в Очаковском районе Николаевской области, сужается количество участников, которые могут принять участие в тендере.

22 июня победителем было выбрано ЧП «Николаев-Контраст» с предложением в 519 тысяч гривен, а предложение ФОП Черныш в 467 тысяч гривен отклонили.

2 июля ФОП Черныш подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины на действия заказчика, а именно – заказчиком было принято решение об отклонении тендерного предложения. В самой жалобе заявитель просит следующее:

«Обязать Заказчика отменить свое решение об отклонении предложения ФОП Черныш А.Л., указанное в протоколе №1 от 22.06.2018 года по лоту 2 и все другие решения, включая решение о признании победителей ЧП «Николаев-контраст», указанное в протоколе №2 от 22.06.2018 года п лоту», – говорится в жалобе.

Как пишет депутат Киселева, на данный момент из-за действий ФОП Черныш заблокирована закупка услуг по отдыху, а также оздоровлению детей, которые нуждаются в социальном внимании и поддержке.

«Из-за обжалования процедуры ФЛП Черныш А.Л. включается блокировка (это особенности действия системы «ProZorro» )по факту, не получат услуги 504 ребенка», - пишет она.

«Учитывая положения части второй статьи 32 Закона Украины «О публичных закупках», заказчик вправе с 3 июля 2018 г. заключить договор с участником, который признан победителем торгов по Лоту № 1 - Очаковский район Николаевской области на 2 млн. 184 тыс. 000 грн., 5600 дето-дней.

Однако, из-за обжалования процедуры по Лоту № 2 (указана выше жалоба № UA-2018-06-01-003074-a.a 2) исполком не имеет технической возможности разместить договор по Очаковскому лоту (по которому нет претензий) в системе «ProZorro» и выполнить требования части первой статьи 10 Закона об обнародовании договора на закупку услуг по отдыху детей (в течение двух дней со дня его заключения) и отчета о заключенном договоре (в течение одного дня со дня заключения договора)», - отметила Киселева.

Кроме того, по ее словам, данное физическое лицо-предприниматель также различными жалобами пытается блокировать и другие тендера на закупку услуг по отдыху и оздоровлению детей, в том числе и в других городах Украины.

«В этом году игра в торги была у следующих заказчиков: департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской областной государственной администрации, исполнительный комитет Николаевского городского совета, Крюковщинский сельский совет Киево-Святошинский район Киевской области, служба по делам детей и семьи Броварского городского совета и даже департамент образования и науки, молодежи и спорта исполнительного органа Киевского горсовета. И это только те, участники, по которым Черныш подал жалобы!» - добавила Киселева.

«Предположительно, действует схема: специально обученные люди сидят сиднем в «ProZorro» и вылавливают торги на оздоровление. Найдя такие торги, они обязательно выставляют требование включить местом предоставления услуг Николаевскую область, а еще лучше – Березанский район», - пишет она.

Напомним, что в мэрии Николаева заключили договор на отдых детей с КП Николаевского горсовета «Загородное детское учреждение оздоровления и отдыха «Дельфин». За данные услуги в мэрии отдали 1 миллион 610 тысяч гривен.