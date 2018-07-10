В Индии хотят основать совместное предприятие с «Зорей», чтобы не возить турбины на ремонт в Николаев

Компания Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) создаст совместное предприятие с николаевским заводом «Зоря»-«Машпроект» для капитального ремонта турбин в Индии.

Об этом сообщает издание «International Business Times».

Использование турбин производства «Зори» на индийских военных кораблях постоянно растет – в ВМС Индии скоро будет 34 боевых корабля с четырьмя турбинами на судно. Турбина, используемая индийским флотом, требует капитального ремонта после 30 тысяч часов работы. В настоящее время для ремонта турбину отправляют обратно в Украину, что не только требует много времени, но и затрат. Предлагаемое совместное предприятие могло бы существенно сократить время простоя, поскольку турбины не будут полностью транспортироваться в Украину.

Детали инвестиций и конкретные цифры пока не уточняются. Турбины «Зори» широко используются в крупных индийских военно-морских кораблях, которые включают в себя пять эскадренных миноносцев класса «Раджпут», три эсминца класса «Дели» и 16 быстрых ракетных корветов.

Ежедневный ремонт и техническое обслуживание турбин «Зори» в Индии сейчас осуществляются в Центре капитального ремонта морской газовой турбины в компании INS Eksila в городе Вишакхапатнам. Новое совместное предприятие полностью поддержит техническое обслуживание турбин «Зори».

Отметим, что ремонт турбин является важной статьей доходов завода «Зоря-Машпроект».

Напомним, что в 2016 году николаевский завод «Зоря» подписал контракт на поставку двигателей для ВМС Индии.