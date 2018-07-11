В Николаеве за счет частных предпринимателей ремонтируют подземный переход возле Центрального рынка

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В Николаеве возле Центрального рынка начался ремонт подземного перехода. Работы проводят частные предприниматели.

Об этом сообщили в администрации Заводском района.

Эти бизнесмены «согласились взять на себя ответственность за благоустройство территории» после совещания с сотрудниками администрации Заводского района. Предприниматели обновляют стены и приводят в надлежащее техническое состояние дорожное покрытие в подземном переходе: устанавливают противоскользящие накладки на лестницу, кладут тротуарную плитку.

Напомним, что ранее глава администрации Заводского района Виктору Дмитруку объявили выговор.

Вадим Богданов

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