В Николаеве за счет частных предпринимателей ремонтируют подземный переход возле Центрального рынка

В Николаеве возле Центрального рынка начался ремонт подземного перехода. Работы проводят частные предприниматели.

Об этом сообщили в администрации Заводском района.

Эти бизнесмены «согласились взять на себя ответственность за благоустройство территории» после совещания с сотрудниками администрации Заводского района. Предприниматели обновляют стены и приводят в надлежащее техническое состояние дорожное покрытие в подземном переходе: устанавливают противоскользящие накладки на лестницу, кладут тротуарную плитку.

Напомним, что ранее глава администрации Заводского района Виктору Дмитруку объявили выговор.