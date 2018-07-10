Депутаты горсовета Николаева со спорами и уменьшенными суммами утвердили пообъектную роспись бюджета департаменту ЖКХ и районам

Во вторник, 10 июля члены планово бюджетной комиссии Николаевского городского совета утвердили пообъектную роспись бюджета департамента ЖКХ и четырем районным администрациям в рамках принятого ранее решения сессии об изменениях бюджета Николаева на 2018 год - обсуждение вопросов было длительным и сопровождалось спорами и перепалками.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, , - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, изначально рассматривались вопросы касательно департамента ЖКХ. В свою очередь, член комиссии Вячеслав Янков поинтересовался по каким причинам ремонт кровли по адресам улица Винграновского, 45 и 56 за два года до сих пор не выполнены - подрядчик, который выиграл тендер на ремонт, выполнил его на 60% получил аванс и пропал, а крыши до сих пор текут.

Александр Репин - Это переходящие дома с прошлого года, попался недобросовестный подрядчик «Авалон Строй», который с одного дома он вообще снял весь аванс и исчез, мы его искали месяц, у нас были арестованы счета, после того как опроцентовали выполненную работу в этом году мы начали искать нового подрядчика, который доделает все это за ним. Это очень проблемно, - говорил заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин.

На вопрос каким образом за такую работу ему выплатили деньги, Репин отметил, что проверку работ проводит технадзор, а также добавил, что в его обязанности не входит «лазить по крышам и проверять выполненную работу», вместе с тем он должен лишь визировать акт, который сначала подписывают десятки сотрудников технадзора. Кроме этого он заявил, что новый подрядчик должен доделать ремонт до сентября этого года.

В связи с полученной информацией депутаты дали поручение профильному вице-мэру Юрию Степанцу, замдиректору департамента ЖКХ Виталию Кузнецову и директору департамента противодействия коррупции Андрею Ермолаеву провести проверку законности выполнения работ и выплаты авансу подрядчику.

В частности депутаты попросили пригласить на заседание комиссии мэра Александра Сенкевича, чтобы тот рассказал им свою позицию касательно перераспределения.

- Моя позиция, следующая: все деньги, которые есть в ДЖКХ разделить на приоритетные вещи. Первое: аварийный фонд, у нас есть четыре дома, которые могут развалиться и похоронить собой людей, второе - все запросы по ОСМД по программе 90/10 и третье - все общежития, которые должны быть разделены друг от друга и выдать персональное абонирование счетчиков и передать их на приватизацию. Но если сложить эти три пункта деньги закончатся, и понимая, что эти вопросы ге имеют поддержки у депутатского корпуса, я попросил ДЖКХ распределить бюджетные средства в рамках, учитывая три факта: аварийность, законченность объектов и их логичность, и максимально сбалансировать выделенные средства на объекты, районы и депутатские округа с учетом предыдущих трех лет каденции. Я вообще не собираюсь вмешиваться в бюджетный процесс 2018 года, я его не формировал. Я сказал, подавайте что есть, что считаете нужным, пусть депутаты если считают нужным перебрасывают деньги с одного объекта на другой, - объяснил свое виденье Сенкевич.

Александр Бернацкий Выслушав недолгий монолог мэра, глава комиссии Алекснадр Бернацкий отметил, что на момент принятия бюджета на весь года все проекты были обеспечены финансированием, на данный момент же из них 17 простаивают, так как денег на продолжение нет, но они уже готовы на 75-95%.

- Департамент ЖКХ самостоятельно направил деньги на другие объекты, хотелось бы чтобы они вернули деньги на недофинансированные объекты и предоставили свои объяснения, - заявил глава комиссии.

В итоге, депутат данной комиссии спустя двухчасового обсуждения данного вопроса согласовали пообъектную роспись бюджета департамента ЖКХ. Отметим, что члены комиссии негодовали из-за того, что данные документы были предоставлены им только в 12:00 сегодняшнего дня.

- Вы рассматриваете материалы с сегодня на сегодня, - говорила депутат и член комиссии по вопросам законности Елена Киселева.

Дальше, депутаты приступили к обсуждению пообъектной росписи для районных администраций. Так, на Ингульскую администрацию депутаты согласовали выделение 7 миллионов гривен, однако ранее по словам членов комиссии, сумма была немного больше.

Наталья Горбенко, Александр Бернацкий и Станислав Мишкур Сергей Исаков и Зинаида Танасевич

Также суммы не соответствовали и у остальных районов. На Корабельный район изначально просили 7 миллионов, но на сегодняшнюю комиссию вышли с 5,7 миллионов гривен. Что касается Заводского района, то на сессии во время принятия бюджета депутаты голосовали за 5,6 миллионов гривен. Сегодня же глава района Виктор Дмитрук «просил» только 2,2 миллионов гривен. Центральному району согласовали выделение дополнительных средств в размере 7 миллионов 923 тысяч гривен. В итоге, члены бюджетной комиссии поддержали предложенные суммы по всем района.

Напомним, что на заседании исполкома, 7 июня по предложению профильной депутатской комиссии с голосования исключили объекты ЖКХ, кроме денег на освещение, ремонт мостов и реконструкцию Соборной площади и выделение денег районным администрациям и призвал всех депутатов приступить к голосованию.

В частности, 7 июня прошла внеочередная сессия городского совета, которая посвящалась бюджетным вопросам. В частности, депутаты положительно проголосовали за внесение изменений в бюджет города Николаева на 2018 год.

Также, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что фракция не будет голосовать за перераспределение средств для сферы ЖКХ, пока профильный вице-мэр Юрий Степанец не отчитается за 2017 год и не даст свои предложения относительно 2018.

В среду, 20 июня во время сессии депутаты поддержали выделение дополнительных средств Департаменту ЖКХ с учетом ранних предложений мэра Сенкевича (утвердить пообъектную роспись, - ПН). При этом, депутаты поддержали только две госсубвенции - Центральному и Заводскому району, а за субвенции Ингульской и Корабельной районной администрации проголосовали отрицательно.