Донецкая фирма выиграла тендер на 111 миллионов на ремонт 6 километров трассы «Днепр-Николаев»

Ремонтировать участок трассы Н-11 «Днепр-Николаев» будет донецкое предприятие «Дорожное строительство «Альтком», которое выиграло тендер на 111 миллионов.

Информация о тендере опубликована на сайте публичных закупок Prozorro.

Заказчиком работ выступила Служба автомобильных дорог Николаевской области. Изначально тендер на средний ремонт 6 километров дороги проводился на сумму почти 112 миллионов гривен. На торги подались две фирмы – ООО «Ростдорстрой» и ООО «Дорожное строительство «Альтком». Компания «Ростдорстрой» предложила 111 миллионов 420 гривен, а «Альтком» - 111 миллионов 799 тысяч, однако позже снизила сумму до 111 миллионов 351 тысячи гривен. В итоге, торги выиграла фирма «Альтком».

Отметим, что ООО «Дорожное строительство «Альтком» - это донецкое предприятие. Исходя из информации на сайте Министерства юстиций Украины, компанию основала «Финансово-промышленная группа «Альтком» совместно с частной компанией с ограниченной ответственностью «Альтком Б.В.», которая находится в Роттердаме (Нидерланды - ПН). Обе компании внесли в уставной капитал 122 тысячи и 351 миллион гривен соответственно. Конечным бенефициаром является Александр Тисленко с местом регистрации в Донецке. Компания зарегистрирована в 2004 году. Также фирма имеет представительства и филиалы в Варшаве (Польша), Багдаде (Ирак), Астане (Казахстан), Ашхабад (Туркменистан), а также в Самтредии (Грузия).

Ранее сообщалось, что в полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое». На судебном заседании следователь Главного управления полиции в Николаевской области пояснил, что 30 сентября в аукционе, объявленном Службой автомобильных дорог в Николаевской области, «Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 «Днепропетровск-Николаев» на участке км 23 +000 - км 237+000», победителем стала фирма «Альтком». По мнению следствия, «Альтком» выполняет работы на этом участке дороги с нарушением государственных строительных норм и других нормативно-правовых актов путем нарушения технологического процесса изготовления дорожно-ремонтной смеси.