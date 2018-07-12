На «Николаевэлектротрансе» заговорили о модернизации десяти трамваев - один будет стоить порядка ₴8 миллионов

На КП «Николаевэлектротрансе» 10 трамваем простаивают из-за непригодного состояния: восемь из них готовят к списанию, а у двух единиц не работает система движения. Предприятие планирует провести их полную модернизацию.

Об этом стало известно в четверг, 12 июля во время совещания на предприятии, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, директор предприятия отметил, что они в состоянии их реанимировать и сделать новый европейский дизайн.

- Давайте бизнес-план, список необходимых финансов. Что лучше трамвай, починить и он будет ездить, который красиво стоит в ангаре (или купить новый, - ПН). Мне кажется, ответ очевиден. Мы сегодня формируем предложения по перераспределению за полугодие, если это позволит в короткий термин запустить подвижной состав на линию, то вперед, начинаем, - заявил Сенкевич.

Директор КП Владимир Евтушенко и мэр Александр Сенкевич

Так, есть два вида подвижного состава – КТМ (старые) и условно новые, которые получили в 2015 году – Татра Т3.

Представитель "ПТС" В свою очередь, представитель «Политехносервиса» сообщил, что система изрядно технически устарела, и добавил, что по Украине около тысячи единиц электротранспорта оборудованы их системами.

- Система экономит электроэнергию, имеет возможность экстренного торможения, а также скорость обработки сигналов датчика позволяет ей меньше страдать от всяких всплесков и так далее, из-за чего получается плавность хода, разгона, у водителя нет возможности ударить по педали, - рассказал представитель «ПТС» о возможностях трамвая после модернизации.

Представитель "МДС" В тоже время, представитель компании «МДС» сообщил, что у них много опыта в модернизации железной дороги, кабин подвижного состава, электровозов.

- Сейчас нами реализован такой проект в Румынии в Одессе, в Виннице и других городах. Мы занимаемся тем, что профессионально подходим созданием динамики, эргономики, комфорта для пассажиров, эстетической безопасности города. Это может создать лицо города, узнаваемость, это та артерия, которая создает жизнь и движение, - отметил он.

В частности, по словам представителей двух компаний, модернизация подразумевает под собой изменение кузова, внешней и внутренней части, а также новый кузов на имеющимся каркасе транспорта.

трамваи на списание трамваи на списание КТМ (слева) и Татра Т3 (справа)

Что касается финансовой составляющей, то проект будет, стоит порядка 3 миллионов гривен, около миллиона гривен нужно на экстерьер и интерьер, а сама модернизация одной единицы транспорта будет, стоит порядка 8 миллионов гривен. Директор КП отмечал, что в дальнейшем растраты будут меньше, так как проект будет один для всех и тратить растраты на один трамвай будут порядка 5-6 миллионов.

При этом мэра Сенкевича интересовал вопрос, в чем смысл модернизации одной единицы за 8 миллионов гривен, если у фирмы «Татра Юг» эту единицу можно купить примерно за такие же деньги, однако начальник ПТО Ирина Манакина отметила, что сумма покупки новой единицы будет на порядок выше – 18,6 миллионов гривен.

Ирина Манакина В свою очередь, Манакина отметила, что если смотреть с точки зрения экономии средств, то выгоднее на сегодняшний день модернизировать имеющийся подвижной состав, нежели закупать новый, однако она отметила, что если для трамваев Т3 уже разрабатывали проекты модернизации, то для КТМ такого еще не делали, но это вполне возможно.

Также выяснилось, что сама работа по модернизации будет проводиться на базе КП «Николаевэлектротранс», линия уже готова, и «хоть сейчас можно загнать туда трамвай и начинать работу».

В итоге мэр Сенкевич попросил у двух представителей предприятий, которые готовы заняться модернизацией, предоставить стратегию, бизнес-план на восстановление восьми трамваев, стоимость проектно-сметных работ, экспертизы вместе и по отдельности. При этом он дал и поручение директору КП Евтушенко: привести в порядок напольное покрытие, подъездные пути и все необходимые помещения к работе.