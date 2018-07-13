В оккупированном Крыму суд приговорил украинского политзаключенного Панова к 8 годам колонии строгого режима

Подконтрольный Кремлю «верховный суд» аннексированного Крыма приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Прокурор запрашивал для Панова 10,5 лет колонии строгого режима.

В апреле года суд перешел к рассмотрению данного дела по существу. Сообщалось, что Панов отказался от сделки с российским следствием. После этого ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

Как сообщает «Крымская правозащитная группа» в Facebook, решение вынес судья Андрей Палий, гражданин РФ, бывший судья Ленинградского районного суда г. Калининград.

Правоохранители отмечают, что в деле Панова были зафиксированы пытки, психологическое давление, фальсификация доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

«Панов, как другие граждане Украины, которые стали фигурантами дел о «диверсантах», являются жертвами политически мотивированного уголовного преследования», - говорится в сообщении.

Еще один фигурант дела - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым.

Панов до задержания работал водителем автобуса АТП Запорожской АЭС.

Российские спецслужбы заявляют, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отрицают российские обвинения и называют их «провокацией» российских спецслужб.