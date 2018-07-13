С начала июня налоговики нашли 20 нарушений на предприятиях, продающих алкоголь и табак в курортной зоне Николаевщины

Владислав Ракипов С начала июня 2018 года сотрудники ГУ ГФС в Николаевской области выявили 20 фактов нарушения требований налогового законодательства в сфере производства и оборота алкогольных напитков и табачных изделий на территории Николаевской области.

Об этом сообщил начальник управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Владислав Ракипов.

В рамках проведения операции «Курорт-2018» управление контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров проверило 21-о предприятие в прибрежной зоне Березанского и Очаковского района и выявило 20 фактов нарушения требований налогового законодательства в этой сфере.

Их оштрафовали на общую сумму 198,7 тысяч гривен, из которых 54,3 тысячи уже поступили в местные бюджеты Николаевщины.

По словам Ракипова, в этом году управление выдало 612 лицензий на право торговлей алкоголем и сигаретами в курортной зоне: Коблево - 314, Рыбаковка - 95, Очаков - 137, Черноморка - 66. Он отметил, что сейчас в Коблево, например, стало больше предпринимателей, которые оформили эти лицензии.

Отметим, что оформление лицензии на квартал для сельской местности стоит 125 гривен для алкоголя и 62,50 для табака. В то же время минимальный штраф за торговлю без лицензии составляет минимум 17 тысяч гривен и конфискацией товара.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области с начала года за нарушения в обороте подакцизных товаров выписали штрафов на 3,9 миллиона гривен.