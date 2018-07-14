Американский миллиардер намерен возить туристов в космос – «путевка» обойдется в $200 тысяч

Ракетостроительная компания основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планирует взимать с пассажиров примерно $200-300 тысяч за первые полеты в космос в следующем году.

Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Стоимость билета на корабль New Shepard интересовала потенциальных клиентов и конкурентов Blue Origin, пытавшихся понять, сможет ли компания обеспечить достаточный спрос на космические поездки и получать прибыль.

Один из сотрудников Blue Origin сказал, что компания начнет продавать билеты по цене примерно $200-300 тысяч. Другой – что минимальная цена за билет составит $200 тысяч. Оба говорили на условиях анонимности, поскольку информация о ценовой политике компании является конфиденциальной.

New Shepard – корабль, способный доставить шесть пассажиров на высоту более чем 100 километров над поверхностью Земли. Этого достаточно, чтобы туристы в течение нескольких минут могли ощутить состояние невесомости и полюбоваться планетой.

Напомним, что ранее Илон Маск предложил использовать космическую ракету для перелетов по Земле.