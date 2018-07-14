Билеты на поезда в Украине будут дорожать на 25-30% ежегодно, - СМИ

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в Украине могут увеличиться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

Об этом говорится в «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», сообщает «Экономическая правда».

Тарифы на грузоперевозки также могут возрасти на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, что билеты на поезда «Укрзалізниці» подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.