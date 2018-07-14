Хлор для очистки воды будут импортировать из Европы, проблему с дефицитом решили, - Ассоциация водоканалов Украины

Проблему с отсутствием хлора в Украине решили за счет импорта из ряда стран, таким образом, проблем с питьевой водой не будет.

Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на Ольгу Бабий, вице-президента Ассоциации водоканалов Украины «Укрводоканалэкология».

- На сегодняшний день ситуация уже решена. То есть мы немножко решили вопрос с Министерством регионального развития, спасибо ему за помощь, лично Геннадию Зубко и ассоциации. Будет сейчас подписание контракта с Румынией. Уже завозится румынский хлор, импорт идёт. Через две недели будет уже заезжать словенский и польский. Поставки идут, объёмы между водоканалами перебросили. То есть сейчас ситуация такая, что где-то на 3 недели, месяц, мы подтянули водоканалы под запасы и начинаем импорт завозить. А «ДнепрАзот» не работает, - сказала Бабий.

Также она добавила, что импортный хлор повлияет на цену воды.

- Стоимость хлора теперь в Украине за счёт остановки «ДнепрАзота» выросла в 3 раза для всех. Что от «ДнепрАзота», что по импорту и это приведёт к росту тарифа на воду где-то от 2 до 5 процентов. В зависимости от города, - заявила вице-президент Ассоциации водоканалов.

Она добавила, что критической ситуации с обеспечением водоканалов хлором уже нет. По словам Ольги Бабий, «ДнепрАзот» продолжает простаивать, предприятие уже потеряло рынок.

- Они не ожидали, что водоканалы не пойдут на шантаж, - говорит Бабий.

Предприятие «ДнепрАзот» входит в бизнес-группу «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского. «ДнепрАзот» является поставщиком минеральных удобрений и единственным в Украине производителем жидкого хлора для дезинфекции воды. 15 июня предприятие было остановлено на неопределенный срок, сообщал председатель правления компании Сергей Сидоров. Причиной он назвал высокую стоимость газа.

Напомним, что с понедельника «Николаевводоканал» намерен «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.