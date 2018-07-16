«Без вашей поддержки нам не справиться»: Жителю Николаева нужна помощь в борьбе с раком крови

Жителю Николаева Владимиру Скрипову необходима помощь в лечении острого миелоидного лейкоза.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили его друзья.

«В начале июня стало известно, что у Вовы острый миелоидный лейкоз (рак крови). До этого момента о болезни никто не подозревал. Вова работал, воспитывал детей, путешествовал, жил полной жизнью: катался на роликах, играл в хоккей и радовался жизни. Давайте поможем этому активному и жизнерадостному человеку преодолеть болезнь. Каждая гривна, полученная от неравнодушного человека, станет существенной помощью», - пишут они.

Сейчас мужчина находится в отделении гематологии Николаевской областной клинической больницы и проходит второй курс химиотерапии. После ему будет необходима срочная операция по трансплантации костного мозга, которую делают только в специализированных зарубежных клиниках. Стоимость такой операции от $100 0000 и выше.

«Сейчас Вове и его семье помогают близкие люди, друзья, знакомые и совершенно незнакомые люди, за что всем огромная благодарность. Но, к сожалению, средств пока все равно не хватает. Помогите, пожалуйста, Вове! Начавшийся вчера второй курс химиотерапии продлится 7 дней. Сразу по окончании этого курса, не теряя времени, нужно ехать в зарубежную клинику на полную диагностику. Стоимость диагностики в клиниках Беларуси и Турции – от $5000, в клиниках Германии и Израиля – больше $10000. Это необходимая процедура, по результатам которой будет определен план лечения и план подготовки к самому важному финальному этапу - трансплантации костного мозга», - говорится в сообщении.

«Эффективное лечение, назначенное для подготовки к трансплантации – как правило еще в несколько раз дороже этой диагностики.А окончательную стоимость операции озвучат в конце всех предоперационных процедур. Зачастую, когда донор и пациент готовы к пересадке, оказывается, что средств не хватает. А ждать в этом случае нельзя, ибо пораженные клетки могут снова приумножиться в крови. За любую помощь мы вам благодарны, без вашей поддержки не справиться», - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

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BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT/BIC CODE: PBANUA2X

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