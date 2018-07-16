В гороно Николаева надеятся к сентябрю сдать в эксплуатацию школу №36 – не хватает учеников и денег на окончание капремонта

Начальник гороно Николаевского горсовета Анна Лычко сообщила, что школа №36 почти готова для сдачи в эксплуатацию, однако для окончания капитального ремонта второй очереди необходимо дополнительно 4,2 миллиона гривен.

Об этом в понедельник, 16 июля, в ходе аппаратного совещания у мэра сообщила начальник гороно Анна Лычко.

- Имеем большую надежду и реализовываем все, чтобы до 1 сентября ввести в эксплуатацию первую очередь школы - это главный корпус. Вторая очередь, где ведется достройка спортзала и пищеблока она не будет введена до 1 сентября. Работы Анна Лычко (фото из архивов) только начаты. И вторая часть будет введена в эксплуатацию только в 2019 году. Но до 1 сентября 2018 года с территории второй очереди планируется выведение тяжелой строительной техники для безопасности пребывания детей на территории школы. А зона строительства будет отделена забором , - отметила Лычко.

В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что безопасность людей превыше всего и поинтересовался хватает ли финансирования гороно на окончание второй очереди. На что Лычко заявила, что для окончания необходимо еще 4,2 миллиона гривен. Также есть необходимость дополнительного финансирования для приобретения парт и стульев для учеников.

- Обращайтесь к депутатскому корпусу. Чтобы во время перераспределения бюджета мы учли этот вопрос, - посоветовал вице-мэр Владимир Крыленко.

Что касается учащихся, то из 390 возможных детей, пока в школе числится только 35 человек. По словам Лычко, в августе месяце планируют провести дополнительный набор.

- Нам не пиар нужен, а нормальная работа. Людей пришедших будет больше на открытии. Мы не можем с 35-ю учениками открывать школу, отработайте наполняемость школы и предоставьте свои предложения мэру, - подытожил Крыленко.

Напомним, что капитальный ремонт николаевской школы №36 обещали завершить до 1 июля. Ранее первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко пригрозил увольнением чиновникам управления образования горсовета за возможный срыв открытия школы №36, в которой не первый год идет ремонт.

Ранее сообщалось, что все работы в школе №36 планировали завершить до 1 июля 2017 года.

Как известно, еще 2012 году в средней школе № 36 города Николаева, расположенной на улице Чигрина 143, стали обваливаться потолки и появляться трещины в стенах, из-за чего учебное заведение власти планировали закрывать. Тогда родители учеников и работники школы заявляли, что школа оказалась в аварийном состоянии из-за того, что чиновники восемь лет «кормили обещаниями» коллектив школы и не проводили необходимый ремонт здания.