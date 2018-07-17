Палько рассказал, как мэр Николаева поручал чиновникам через «письма счастья» собирать деньги в частный фонд

Андрей Палько Городской голова Николаева Александр Сенкевич поручал чиновникам, которые распоряжаются бюджетом города, рассылать своим подрядным организациям письма от имени общественной организации «Фонд сталого розвитку Миколаєва», с просьбой оказать помощь на проведение различных мероприятий.

Такое заявление в интервью «Преступности.НЕТ» сделал директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрей Палько.

Так, по его словам, николаевские бизнесмены готовы принимать участие в поддержке социальных инициатив, но на прозрачных условиях, а не тогда, когда их просят перечислить деньги в какой-то непонятный фонд.

– Нужно искать какие-то точки соприкосновения с бизнесом. Ведь мы тоже встречались с представителями хозяйственных комплексов, они готовы участвовать в развитии каких-то социальных проектов. Но прозрачных проектов, когда ты понимаешь что вкладываешь и куда вкладываешь. Когда звучит вопрос, что предприниматель такой-то всего-навсего на День города тысячу гривен дал... Понятное дело, что он дал, потому, что он не знал, куда эти деньги идут. Когда мы обратились, говорим, мол, купи эту фигуру, оплати что-то. Без каких-то там фондов, без каких-то не было чиновников, без ничего. Есть представитель группы, компании какой-то, есть вот такая хорошая идея, а сколько вы договоритесь, то ваше дело. Вот когда это идет на прямую, тогда у бизнеса есть понимание и желание, а не когда такое идет «через что-то непонятное», - заявил Палько.

При этом, на уточняющий вопрос о том, идет ли речь об общественной организации «Фонд сталого розвитку Миколаєва», Палько ответил утвердительно. Однако добавил, что принципов работы этого фонда он досконально не знает.

– Я особо не знаю. Знаю, что этот фонд обращался на предприятия, к бизнесу. Они рассылали письма с прошением оказать какую-то помощь на День города и на какое-то другое мероприятие и тогда, вроде как с этого фонда, оплачивалось, - сказал Палько.

По его предположению, фонд оплачивал те статьи расходов, которые невозможно оплатить из городского бюджета.

– Какие-то мероприятия концертные, которые не всегда можно оплатить за счет бюджета. Вот допустим того же самого артиста, который стоит больших денег из бюджета невозможно будет оплатить. Поэтому вот такие, как говориться «письма счастья» рассылались. Кто-то откликался, а кто-то не откликался. С руководителем этого фонда я не разу не виделся. Письма давались нам как распорядителям, он (Александр Сенкевич, - ПН.) нам говорил: «Раздайте эти письма».

При этом, по словам Палько, поручение распространит письма среди подрядных организация, с которыми работает город, Сенкевич давал не только ему, но и руководителям администраций районов города и другим распорядителям бюджетных средств (директорам департаментов, начальникам управлений и коммунальных предприятий, - ПН)

- Ну не только мне. Это давалась главным распорядителям для того, чтобы можно было обратиться к этим предпринимателям и, как говорится, оказать помощь для проведения тех или иных мероприятий.

Стоит отметить, что по данным реестра юридических лиц, физических лиц и общественных организаций, по состоянию на 1 января 2017 года, учредителями общественной организации «Фонд сталого розвитку Миколаєва» были: депутат Николаевского городского совета, руководитель фракции «Самопомощь» Федор Панченко, Анастасия Гавриш, которая на тот момент была ассистентом городского головы Александра Сенкевича и Роман Пашнев, участвовавший в местных выборах 2015 года в качестве кандидата от партии «Самопомощь».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что служащий Николаевской ОГА рассылал чиновникам «письма счастья» от имени Мерикова.

Ранее фигурантом подобного скандала становился экс-вице-губернатор, бывший «регионал» Вячеслав Рукоманов. Он, используя свое служебное положение, собирал деньги с предпринимателей и бизнесменов, рассылая им «письма счастья» от лица николаевской ОГА с просьбой «помочь» конкретной суммой денег фонду «Построим Николаевский регион вместе». Однако, отчетности о расходовании средств Рукоманов, дочь которого является соучредителем этого фонда, не предоставлял.