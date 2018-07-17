В Нацбанке показали новую банкноту номиналом 20 гривен, которая осенью войдет в оборот

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Национальный банк презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с новым дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.

Новую банкноту номиналом 20 гривен введут в обращение 25 сентября 2018.

Отмечается, что банкноты образца 2003 и 2018 будут находиться в обращении одновременно.

Напомним, что с 1 июля по Украине действует округление цен – от 1 до 50 копеек – в сторону уменьшения, от 50 до 100 – в сторону увеличения.

Виолетта Чех

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