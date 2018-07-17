Человек собаке кто?

Беспородная сучка привела щенков за нашим домом в заброшенном подвале.

Щенки, как и подобает малышам, вызывали умиление у всех детей. Собаку и ее детенышей жильцы стали усиленно кормить какими-то жуткими объедками. Конечно, так поступали не все: были среди них и те, кто просто взялся их опекать – готовили кашу, кажется, даже поговаривали о том, что неплохо бы сделать прививки. Шло время, щенки росли и, в отличие от диковатой заботливой мамы, давались в руки почти всем людям. Кажется, их было шестеро. Дети были счастливы, в отличие от некоторых взрослых, понимающих в какую стаю в результате превратится это количество собачек. Так и случилось. По ночам за окном стал раздаваться лай и жуткий вой. Количество подкармливающих людей уменьшилось. Мало того, эти же радетели стали обвинять председателя и бухгалтера в том, что собаки не дают людям спать по ночам, да и днем от них проходу не было. (У нас дом кооперативный: за все проблемы, конечно же, несут ответственность председатель и бухгалтер, а не все жильцы дома. Да!) Шенячья милота превратилась в псов, которые бегали за людьми в надежде получить очередную порцию еды. А тут еще и мама-собака решила второй раз гульнуть - пузо ее снова округлилось на приличное количество отпрысков. Жильцы стали обходить стаю, живущую уже теперь на помойке, стороной, матерясь и обвиняя во всем кого угодно, только не себя. Ну, они же не виноваты, что им уже надоело кормить целую ораву собаченеГ.

В одно прекрасное утро за домом не было обнаружено ни мамы, ни ее приплода. На скамейке сидели председатель с бухгалтером и мило улыбались проходящим жильцам. На вопрос, куда, мол, делись собаки, они пожимали плечами и продолжали улыбаться. И я их понимаю. Я бы на их месте поступила бы точно также. Не стала бы собирать ни собраний, не проводила бы обсуждений на тему: быть ли собакам во дворе, а по тихому обратилась к специально обученным людям, делающим такую работу за скромные деньги. У собаки должен быть хозяин, личный двор или квартира, а вот общественный двор для бездомных собак не подходит! И вот здесь можно ставить жирную точку. Но нет, на любое здравое решение всегда найдется пара-тройка сердобольных людей, не понимающих, к каким последствиям приводит излишняя, так называемая «любовь» к животным.

Любить – это значит не кормить бездомных животных объедками со стола, это ухаживать за животным, делая вовремя профилактические прививки, выгуливать и играть с животным, как с ребенком, потому что даже животные должны быть социально-адаптированными с устойчивой нервной системой. И все это ДЕНЬГИ! Потому что даже я, имея двоих котов, должна обеспечить их едой, питьем и гигиеной, не говоря уже о прививках, и, не дай Бог, болезнях. Поэтому у меня есть определенный бюджет, благодаря которому мои коты находятся в здравии и в безопасности. Потому что я понимаю долю ответственности за своих животных. Как там у Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили.

Что же происходит у нас? А происходит подмена понятий. Многие зоошизы (именно такое название они получили, благодаря своим фанатичным высказываниям. А фанатиков я боюсь больше всего, ибо здравый смысл отсутствует полностью) кроме странных манифестаций у таких людей напрочь отсутствует связь с реальностью, нет прогнозов на ближайшее будущее. Кто-то из них понимает, к чему приведут их бесконечные требования оставить собак на улицах города? Судя по постам в соцсетях, такого понимания среди них нет. Путем манипуляций общественным сознанием, эти радетели не помогают, а только ухудшают ситуацию с бездомными животными в нашем городе. Подумайте на досуге, чьи уши торчат в данной схеме и кому это выгодно. Фанатики не в счет – они как раз самая уязвимая часть этой пирамиды.

Вторая история с собакой произошла уже немного позже.

В этот раз собака, живущая на стоянке, облюбовала наш двор и привела четырех красивых щенков. Однажды она, защищая своих детей, накинулась на маленькую девочку. Потом получила по корпусу от владельца спаниеля. Собаку было жаль. Лично позвонила Владимиру Корчагову. Он не отказался помочь, хотя наш район на тот момент не был включен в план отлова бездомных животных. Отпросилась с работы, дождалась ребят с машиной. Собак благополучно отвезли в Центр защиты животных, где Нера (так звали собаку) была простерилизована, а щенки пристроены в хорошие руки. Позже она снова появилась во дворе нашего дома, но уже не создавала проблем, была спокойна и дожила остаток дней, весело играя с детьми.

Можно поступать по-разному:

Осуждать всех во всем, кроме себя и продолжать проходить мимо. Равнодушие – злейший враг всего человечества. Занять четкую позицию, что лично ты за присутствие собак на улице. Только тогда не удивляйся, что однажды ночью голодные и злые собаки нападут на тебя или на твоего родственника. Упаси Боже, конечно. И еще организовать непонятное сообщество для получения грантов на содержание бродячих псов, самим эти гранты проедать, а потом ходить на митинги, потому что надо же как-то отчитываться перед финансовыми донорами, показывая им душераздирающую картинку. Ну что ж, каждый зарабатывает как может, увы. А можно просто создавать технологию по управлению данным процессом, принимать в ней активное участие, опираясь на команду профессионалов, как это делают Александр Голобродский, Владимир Корчагов, не обращая внимания на визги умалишенных зоошиз. Но самое главное – не стать жертвой манипуляций, потому что в подавляющем большинстве граждане не желают тратить ни умственных, ни душевных сил, ни времени на то, чтобы как-то усомниться в подаваемой информации. Как правило, это происходит потому, что гораздо проще окунуться в поток поверхностных публикаций, чем критически перерабатывать каждый сигнал. «Кому это выгодно?» - так нужно воспринимать любую информацию.

Создается впечатление, что люди просто хотят быть одураченными и перестают верить разумным доводам.

«Западные социологи используют как кустарный, но очень чувствительный показатель назревающих экономических трудностей простую сводку о количестве отловленных на улице бездомных собак. Рост этого индикатора до всяких изменений инфляции, биржевых индексов и показателей производства говорит: будет спад. Нюх среднего класса чуток и безотказен, никакой экономической науке за ним не угнаться.

Что же делает почтенная семья буржуа, почуявшая приближение этого спада? Она едет на прогулку за город. Все рады, дети возбуждены, собака прыгает от счастья и пытается лизнуть хозяина в лицо. Где-нибудь на опушке рощицы собаку выпускают погулять. И пока она с лаем носится за бабочками, все усаживаются в свою

«Тойоту», хлопают дверцы и — привет. Действительно, по улицам чистеньких городов бегают, с безумными глазами, породистые колли и доберманы. Они не могут понять, что с ними произошло, где же их добрый хозяин с его собачьим кормом «Pedigree». Я однажды встретил даже такого изумленного сенбернара. А защитники животных расклеивают жалобные плакаты с портретом собаки

и надписью: «Он бы так с тобой не поступил».

С.Кара-Мурза. Манипуляция сознанием

У нас тоже подсчитали количество бездомных собак, но ни к чему этот подсчет не привел. Собак с тех пор на улицах даже прибавилось. Возвращаясь к «Он бы так с тобой не поступил», с уверенностью можно сказать, что да, наверное, не поступил бы. Когда животное болеет, голодает, становится агрессивным, нападает на людей, здесь уже надо принимать радикальные меры, а не наделять животное качествами, присущими человеку разумному.