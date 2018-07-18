«Жадность и фантастические цифры»: Кабмин запретил выплачивать огромные «бонусы» менеджерам госкомпаний

Кабинет министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Соответствующее решение представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Он отметил, что зарплаты менеджеров должны быть достойными, но «жадность и фантастические цифры бонусов» воспринимать и поддерживать нельзя.

Гройсман также подчеркнул, что «владельцем госкомпаний является украинский народ».

Напомним, ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» получают многомилионные премии. А главе «Нафтогаза» Коболеву после миллионных премий купили еще и бронированный «Cadillac».

Также отметим, что гендиректор ГП «Зоря»-«Маршпроект», депутат Николаевского горсовета от фракции «БПП» Константин Картошкин в июне 2017 года получил премию почти в два миллиона гривен и прокомментировал такую выплату словами: «имею право на бонусы».