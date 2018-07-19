В Николаеве одобрили проекты Общественного бюджета на 29 миллионов гривен – солидные суммы получат и «агенты развития»

Экспертная группа одобрила 54 проекта, которые были поданы в рамках Общественного бюджета Николаева на 2018-2019 годы. Проекты проверили на возможность их реализации в 2019 году.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В период с 18 июня по 17 июля проводили оценку проектов. В ходе пяти заседаний члены экспертной группы, в состав которой вошли представители исполнительных органов Николаевского городского совета, профильные специалисты и представители общественности, провели комплексный анализ 70 поданных проектов, часть проектов была доработана совместно с авторами. По результатам рассмотрения 54 проекта получили положительную оценку, 13 – негативную, 3 проекта были сняты с рассмотрения по согласию авторов.

Из 54 проектов, которые получили положительную оценку, 26 проектов входят в категорию «больших» (общая сумма проектов 23 миллиона 853 тысячи гривен), 28 – в категорию «малых» (общая сумма проектов 5,3 миллиона гривен). Когда авторы проектов получат средства, на которые они претендуют, в сообщении не указано.

В основном одобренные «большие» проекты касаются оборудования спортивных площадок, обустройства общественного пространства. Часть таких спортивных площадок хотят оборудовать при школах: площадка здоровья в школе №19, спортивный городок в школе №42, спортивная площадка и беговые дорожки в школе №34 (два отдельных проекта на 2 миллиона гривен в сумме), футбольное поле в школе №51, детский городок в школе №16. А в школе №31 хотят обустроить лазерный тир.

На Центральном городском стадионе хотят оборудовать баскетбольную площадку, на Намыве благоустроить береговую зону, а в детском саду №78 сделать «еврозабор с граффити и подсветкой». Клубу юных техников одобрили проект устройства лаборатории робототехники, а в парке «Дружба» планируют оборудовать велотрек.

Среди других одобренных «больших» проектов заслуживают внимания: «Островок безопасности» – поднятые пешеходные переходы на улице Адмиральской и проспекте Богоявленском (район автовокзала); первая в Николаеве велосипедная полоса по ул. Адмиральской; «ЭКО Бульвар» на квартале улицы Садовой от проспекта Центрального до улицы Севастопольской. Также одобрили и проект возрождения «источника князя Потемкина» в парке Богоявленский. Все эти «большие» проекты рассчитаны на сумму чуть менее миллиона гривен.

Получили одобрение своих проектов и люди, связанные с «Агентством развития Николаева». Менеджер агентства Дарья Фрич-Алчина предложила за 195,5 тысяч гривен благоустроить аллею с акациями длиной 650 метров по улице Космонавтов (от улицы Винграновского до остановки трамвая «Коминтерна»). Ее коллега по агентству Евгений Гомонюк получил одобрение проекта «Вечнозеленый Николаев» - посадка сосен в парке «Лески» оценена в 196 тысяч гривен.

А Евгений Васюков, который сотрудничал с «Агентством развития» в вопросе уличных вывесок, получил одобрение проекта «Место для отдыха у Ингула» в парке Победы – проект оценили в 930 тысяч гривен. Полный список одобренный проектов доступен по ссылке.