Первый в Украине, - третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на работу на американском топливе

Справа - Юрий Недашковский Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании «Westinghouse».

Об этом заявил 19 июля президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский по итогам заседания штаба по внедрению топлива «Westinghouse» на энергоблоках Украины, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Впервые в Украине на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС вся зона реактора работает на 163 кассетах, на топливе компании «Westinghouse», - сказал глава «Энергоатома».

Недашковский назвал полный переход энергоблока на американское топливо выдающимся событием, к которому шли 20 лет. Это позволит перейти от опытного к промышленному использованию топлива американской компании в 2019 году.

Глава «Энергоатома» напомнил, что в 2012 году были проблемы при транспортных операциях с кассетами «Westinghouse», когда при загрузке топлива получила повреждение одна из кассет. В связи с этим провели нужные доработки.

- Мы тогда разобрались в этой ситуации, «Westinghouse» доработал концепцию топливных сборок. Решение о новой модификации приняли в 2014 году. Сейчас у нас работает топливо «Westinghouse» на шести энергоблоках в [Украине], - пояснил Недашковский.

Также он акцентировал внимание, что сотрудничество с американской компанией позволит диверсифицировать поставки ядерного топлива. Отметим, что это позволит избежать российской монополии в этом вопросе.