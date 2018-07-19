«Для нас это абсолютно не понятно»: Ливик и Макарьян о закрытии проекта строительства солнечной электростанции в Вознесенске

Александр Ливик и Давид Макарьян Городская власть Вознесенска практически закрыла проект по строительству коммунальной солнечной электростанции, деньги на которую в прошлом году нашли народные депутаты Украины, представляющие в Верховной Раде Николаевскую область, Давид Макарьян и Александр Ливик.

Об этом в комментарии журналистам рассказал народный депутат Украины Давид Макарьян.

Напомним, ранее коммунальное предприятие «Альтен» Вознесенского городского совета объявило тендер на закупку работ по строительству солнечной электростанции мощностью 2,2 МВт. Предварительная оценочная стоимость всех работ по строительству составляла 68 миллионов 90 тысяч 863 гривны. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2018 года. В итоге николаевская компания «Житлорембуд-Ника» 24 ноября прошлого года обжаловала в Антимонопольном комитете Украины результаты тендера, по итогам которого победителем стала черниговская фирма «Укрспецсервис». В свою очередь, «Укрспецсервис» через суд отменил решение тендерного комитета КП.

- На последней нашей встрече с мэром Вознесенска (Виталию Лукову, - ПН), а это было порядка двух месяцев назад, мы сказали – объявляйте новые торги, заранее, оговаривайте с участниками, которые хотят заявится на тендер, чтобы они понимали, в чем они участвуют. Компании должны быть серьезные, мы должны понимать, что они могут освоить два миллиона долларов, во-первых, а во-вторых, - довести все до логического финала, подключиться к «зеленому» тарифу и в последующем они получат деньги. Прошло полтора месяца. Я звонил Виталию Дмитриевичу (Лукову, - ПН) узнать, какая там ситуация, потому что лето и нужно начинать строительство, все-таки земля выделена, 5 гектаров. Он сказал, что проект этот закрыт. Для нас это абсолютно не понятно – завтра сессий городского совета, мы будем на ней присутствовать и наша задача все-таки построить в Вознесенске электростанцию. Для нас это принципиальный вопрос. Для Виталия Дмитриевича и депутатов горсовета это тоже принципиальный вопрос. И этим вопросом мы будем заниматься завтра, – сказал Макарьян.

Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», на завтрашнюю сессию Вознесенского городского совета планируется вынести вопрос об объединении двух коммунальных предприятий в одно. Речь идет о КП «Альтен» и «Водопостачання м. Вознесенська».

Примечательно, что КП «Альтен» с уставным капиталом в 50 миллионов гривен было создано Вознесенским городским советом 15 июня прошлого года. В обосновании принятого решения указывалось, что КП создается «с целью производства альтернативной «зеленой» энергии с применением современных технологий, развития «зеленой» энергетики в городе Вознесенске».

Тема возможности строительства солнечной электростанции в Вознесенске была поднята в ходе презентации «Стратегии развития зеленой энергетики в городе Вознесенске» в конце апреля прошлого года. Тогда речь шла о том, что согласно проекту для его реализации в общей сложности потребуется порядка 60 миллионов гривен, а источниками средств станут государственная субвенция в размере порядка 25 миллионов гривен, кредитные средства государственного банка «Укргазбанк» в размере 35 миллионов гривен и местный бюджет города Вознесенска – 1,5 миллионов гривен.

Тогда народный депутат Александр Ливик, который презентовал идею строительства солнечной электростанции сообщал о том, что по плану город Вознесенск сможет зарабатывать около 12 миллионов гривен в год благодаря тому, что сможет продавать выработанное электричество по «зеленому тарифу» (специальный тариф, по которому государство покупает у предприятий и физических лиц электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, биомассы, а также воды (малых ГЭС), - ПН).