С начала 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило ₴50,4 миллиона земельного налога и ₴2,9 миллионов - на недвижимое имущество

Владимир Решетник За первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 50,4 миллиона гривен с налога на землю, а также 2,9 миллионов гривен с налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом стало известно в ходе брифинга в Главном управлении государственной фискальной службы в Николаевской области, в пятницу, 20 июля.

- Хочу напомнить, что плата за землю происходит в-виде земельного налога, который оплачивается владельцами земельных участков, и в-виде арендной платы в соответствии с договором аренды. Ставка данного налога устанавливается в органах местного самоуправления и составляет от 0,3% до 12% денежно-нормативной оценки земельного участка в зависимости от его вида и использования в Николаевской области, - сообщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Николаевской области Владимир Решетник.

Отмечается, что в первом полугодии 2018 года по сравнению с 2017 годом с налога на землю в местные бюджеты Николаевщины поступило на 12, 8 миллионов гривен больше.

- В 2018 году в Николаевской области с оплаты на землю физических лиц было сформировано 276 тысяч налоговых сообщений и решений и начислено 167,1 миллионов налога, что на 90 миллионов больше, чем в прошлом году, - добавил он.

Что касается налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, то в 2018 году данный налог уплачивается физическими и юридическими лицами, а также нерезидентами, которые являются собственниками объектов нежилой недвижимости или жилой недвижимости, если площадь такой жилой недвижимости превышает граничный размеры: для квартиры – 60 метров², для жилого дома -120 метров², для разных типов объектов жилой недвижимости, если есть и квартира, и дом – 180 метров².

- Еще раз хочу подчеркнуть и напомнить, если граждане имеют квартиру меньше 60 метров², а дом меньше 120 метров² или два таких объекта меньше 180 метров² , то налог не уплачивается, - отметил Решетник.

Если же площадь превышает вышеуказанные нормы – сума налога увеличивается на 25 тысяч гривен ежегодно. В Николаеве ставка установлена на уровне 0,1%: на 1 м в 2018 году необходимо заплатить 3 гривны 20 копеек.

Напомним, что в период с января до мая 2018 года физические лица Николаевщины оплатили 34,2 миллиона гривен платы за землю, а также 32,5 миллионов гривен налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка с начала 2018 года.