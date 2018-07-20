Отсутствие конструктивного решения – показатель провальной работы местной власти и чиновников, - Игорь Николаенко о проблеме собак в Николаеве

Игорь Николаенко В ситуации вокруг работы «Центра защиты животных» много эмоций, а у местной власти и чиновников нет конструктивного решения, способного удовлетворить все стороны конфликта.

Об этом руководитель Николаевской областной организации РПЛ Игорь Николаенко сообщил на своей странице в «Facebook».

Игорь Николаенко, подводя итоги сегодняшней акции зоозащитников в Николаеве, написал, что люди разочарованы работой чиновников, поэтому недовольство среди граждан нарастает.

«Самое страшное в сложившейся ситуации – разочарование людей и, как следствие, агрессия, которая имеет все шансы стать неконтролируемой. В последних скандалах в городском совете много эмоций, особенно в ситуации вокруг работы «Центра защиты животных». Отсутствие конструктивного решения, которое бы могло удовлетворить все стороны – очевидный показатель провальной работы местной власти и чиновников, - поделился Игорь Николаенко.

Также он назвал основные причины, из-за которых Николаев постоянно оказывается в центре всеукраинских скандалов. По его словам, депутаты городского совета не хотят брать на себя ответственность за решение проблемных вопросов.

- К сожалению, сегодня община города вынуждена быть заложником неэффективных управленческих решений власти. Более того, неэффективные решения напрямую связаны с некомпетентностью и нежеланием брать на себя ответственность. В таких условиях трудно говорить о развитии инфраструктуры, инвестиционном климате, создании туристического бренда Николаева. А без этих ключевых вещей город не может быть комфортным и безопасным для его жителей, - отметил Николаенко.

Вместе с этим, руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко в Николаевской области выразил сожаление, что в Николаевском горсовете нет представителей от их политической силы.

«В городском совете нет представителей от нашей политической силы, Радикальной партии Олега Ляшко, которые могли бы непосредственно заниматься работой над исправлением многолетних ошибок «вечных депутатов». Но мы все равно не можем стоять в стороне таких острых вопросов, поэтому собрали подписи под обращением николаевцев к лидеру партии Олегу Ляшко. Именно Олег Валерьевич инициировал поддержку акции защиты животных по всем областям Украины», - рассказал Игорь Николаенко.

Напомним, ранее Олег Ляшко призвал активистов Радикальной партии в каждом городе поддержать акцию протеста против скандальных действий руководства КП «Центр защиты животных» в Николаеве.

Отметим, сегодня акция зоозащитников под названием «Украина – не живодерня» прошла и в других городах Украины: Днепре, Львове, Черновцах, Житомире, Запорожье, Кривом Роге, Ивано-Франковске, где выступили в поддержку Николаева.