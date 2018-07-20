«Николаевскому судостроительному заводу» каждый месяц будут выплачивать ₴3 миллиона на погашение долгов, - нардеп

Государственное предприятие «Укроборонпром» каждый месяц будет пересылать ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») 3 миллиона гривен на погашение задолженности по заработной плате.

Об этом сообщил народный депутат Александр Жолобецкий на своей странице в Facebook.

«Киев. Сегодня. 19 июля. Провёл рабочую встречу с генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» Павлом Букиным. Результат — позитивный. Договорились о том, что каждый месяц концерн будет перечислять Николаевскому судостроительному заводу (бывший завод им.61-го коммунара) по 3 миллиона гривен минимум в счёт погашения задолженности по зарплате коллективу. И в начале следующего года эта задолженность будет погашена полностью», - написал нардеп.

Напомним, что ранее рботникам «Николаевского судостроительного завода» до конца 2018 года пообещали выплатить задолженность по заработной плате