Компания Renault изучает возможность сборки своих автомобилей в Украине

Группа Renault подтверждает, что изучает различные проекты с потенциальными местными промышленными партнерами, которые касаются локализации сборки в Украине некоторых моделей брендов группы.

Об этом сообщает «LIGA.net» со ссылкой на пресс-службу «Рено Украина».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине. В связи с этими намерениями 18 июля состоялась встреча с Владимиром Гройсманом, отметили в пресс-службе украинского представительства Renault. В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта.

- Мы начинаем обсуждения, поэтому еще очень рано говорить, - отметили в Рено Украина.

В разные годы проходили переговоры с десятками иностранных автопроизводителей на предмет организации производства автомобилей в Украине. В Украине хотели открыть свои заводы Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей. Как отмечают в ассоциации Укравтопром, все они ушли в другие страны, где есть инвестиционный климат, защита инвестиций, а также четкая и прогнозируемая позиция государства по автомобильной отрасли. Свежий пример – решение корпорации Geely заключить соглашение с Беларусью о строительстве автомобильного завода.