Подрядчик не может достроить часть военного городка на «Широком Лане» - компанию обвинили в диверсии

Строительная компания «РОСТ» не может завершить строительство объектов в лагерном городке на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине и ремонт казармы в военном городке в Николаеве. Договоры с компанией расторгнут, а ее действия расценивают как диверсию.

Об этом 20 июля заявил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец, передает пресс-служба Министерства обороны.

В конце декабря 2016 года Министерство обороны заключило договор с компанией «РОСТ» по строительству объектов для военных. Компания взяла на себя обязательства завершить строительство II пускового комплекса, столовой, котельной, КПП, объектов благоустройства и жизнеобеспечения лагерного городка на полигоне «Широкий лан» осенью 2018 года. Кроме этого, фирма обязалась завершить реконструкцию лабораторного корпуса в Одессе под казарму для военных моряков до 20 июня 2018 года, а также завершить капитальный ремонт здания казармы на территории военного городка в Николаеве до конца сентября 2018. Александр Чергинец

- В настоящее время реконструкция здания лабораторного корпуса в Одессе продолжается, хотя должна была быть завершена еще месяц назад. По другим объектам есть значительное отставание от графиков выполнения работ, что делает невозможным их своевременную сдачу в эксплуатацию, - сообщил заместитель начальника Главного КЭУ.

В процессе строительства Минобороны неоднократно проводило рабочие совещания с компанией по восстановлению темпов строительства. Но это не дало результатов.

- Подобная ситуация происходит с двумя договорами, заключенными на капитальный ремонт кухни-столовой 169-го Учебного центра в поселке Десна и по капремонту учебного корпуса 142-го Учебного центра в Бердичеве, где также есть отставание от графиков выполнения работ, что делает невозможным своевременное завершение работ до конца 2018 года, - рассказал офицер.

На этой неделе руководителя компании «РОСТ» вызвали на переговоры в Министерство обороны, по результатам которых, учитывая несостоятельность данной компании выполнить взятые на себя обязательства, принято решение об инициировании процедуры расторжения всех договоров, назначении внеочередного комиссионного обмера выполненных работ по каждому из объектов, и по результатам выставление штрафных санкций.

Кроме этого, ООО «РОСТ» внесут в соответствующие списки субъектов хозяйствования, которые нарушают условия договоров, и которые не смогут в дальнейшем участвовать в закупках оборонного ведомства.

- Министерство обороны Украины после разрыва договорных отношений с недобросовестным подрядчиком проведет работу по корректировке проектно-сметной документации, выводу остатков, и проведет повторные процедуры закупок по указанным объектам, - рассказал офицер.

Действия компании в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины Минобороны расценивает как «ни что иное, как «диверсию». Несостоятельность указанной компании выполнять договорные обязательства создала предпосылки, которые могут привести к срывам сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военным подразделениям.

- Материалы по этому застройщику передадут правоохранительным органам для принятия соответствующего правового решения. Министерство обороны будет настаивать на взыскании штрафных санкций в полном объеме, - отметил заместитель начальника Главного КЭУ.

По данным Минобороны, объекты в лагерном городке на «Широком лане» строили две компании. ООО «РОСТ» отвечала за строительство столовой, КПП, внешнего электроснабжения со строительством, объектов инженерного обеспечения (очистные сооружения, котельная, инженерные сети, тепло- и водоснабжение, канализационные стоки) и благоустройство территории. В марте 2018 года сообщалось, что эта фирма выполнила и подтвердила работ на 78 миллионов гривен.

За строительство лагерного городка отвечала и ООО «Винницкая строительная компания» - она построила 11 казарм и выполнила и подтвердила работ на 89 миллионов гривен.

В марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».

Отметим, что компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.