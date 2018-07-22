США выделили Украине $200 миллионов на усиление безопасности и обороны

Соединенные Штаты Америки решили выделить Украине 200 миллионов долларов США на усиление безопасности и обороны в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Эти средства будут направлены на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины.

«Решение Вашингтона о предоставлении Украине 200 млн долларов в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признании того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны», - говорится в сообщении.

По данным украинских дипломатов, в Министерстве обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Напомним, что в ВМС при поддержке США планируют до конца года достроить оперативный центр в Очакове.