Работникам «Николаевского судостроительного завода» выплатили ₴1,9 миллионов долга по зарплатам

Государственное предприятие «Укроборонпром» выплатило работникам ГП «Николаевский судостроительный завод»долг по заработным платам в размере 1,9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

«Благодаря выделению средств со стороны «Укроборонпрома», сейчас уже выплачено 1,9 миллионов гривен. Кроме того перечислены все связанные налоги и сборы, в том числе ЕСВ на сумму более 1,2 миллиона гривен. Таким образом, общая сумма выплат составляет 3,1 миллиона гривен, - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что предприятие входит в режим стабильной работы, благодаря выполнению заказов от Военно-морских сил Украины и частных заказчиков. Специалистами завода в этом году уже выполнены работы по ремонту малых бронированных артиллерийских катеров и других судов.

«Благодаря эффективному комплексному подходу к решению накопившихся проблем, «Укроборонпром» возобновил стабильную работу «Николаевского судостроительного завода». Предприятие получило главное - стабильную работу, своевременное выполнение которой позволит стабилизировать выплаты заработной платы и гасить задолженность. Сейчас речь идет о 4,54 миллиона гривен зарплаты за первые полгода работы и еще 1,9 миллиона гривен погашенной задолженности», - заявил Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.

Кроме того, «Николаевской судостроительный завод», получил разработанный и утвержденный финансовый план предприятия. А с 1 июля внедрена новая структура управления и штатное расписание предприятия, предусматривающих существенно сокращение административно-управленческого и вспомогательного персонала без потери функциональности предприятия.

Напомним, ранее нардеп Александр Жолобецкий сообщал, что ГК «Укроборонпром» каждый месяц будет пересылать ГП «Николаевский судостроительный завод» 3 миллиона гривен на погашение задолженности по заработной плате.

Ранее работникам «Николаевского судостроительного завода» до конца 2018 года пообещали выплатить задолженность по заработной плате.