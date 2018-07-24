Минфин отнес «Зорю»-«Машпроект» к предприятиям с наибольшими фискальными рисками

Николаевский завод «Зоря»-«Машпроект» Министерство финансов внесло в перечень субъектов хозяйствования, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.

Список опубликован на официальном сайте Минфина.

Всего в списке 25 субъектов. Кроме «Зори», в этот список внесли еще одно относящееся к «Укроборонпрому» предприятие – ГП «Антонов». Также в список попали «Нафтогаз» и «Укрзалізниця», стадион «Олимпийский», НАЭК «Энергоатом», «Укрпочта» и другие.

Напомним, что в Индии хотят основать совместное предприятие с «Зорей», чтобы не возить турбины на ремонт в Николаев.

Справка:

Как сообщает «Лига», ранее правительство Украины определило перечень фискальных рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. К фискальным рискам относится:

- уменьшение налоговых и неналоговых поступлений, в частности части чистой прибыли, которая отчисляется в госбюджет, дивидендов, начисленных на акции;

- выполнение государством гарантийных обязательств в случае невозможности субъектов хозяйствования выполнить свои обязательства перед кредиторами и перед гарантом;

- предоставление дополнительной госпомощи субъектам хозяйствования для покрытия убыточной деятельности;

- другие риски, которые могут приводить к финансовым и другим потерям или проблемам с ликвидностью предприятия, которые влекут за собой расходование централизованных фондов денежных средств государства.