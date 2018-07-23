Жители Львовской и Винницкой областей перечислили мошенникам ₴9 тысяч за бронь номеров в Коблево

Жители разных областей Украины перевели мошенникам деньги за бронирование номеров в Коблево.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В субботу, 21 июля, житель Львовской области сообщил в полицию, что забронировал через интернет номер в коттедже в Коблево. Он перечислил незнакомцу 7 тысяч 600 гривен, а когда прибыл с семьей на отдых, оказалось, что жилье не забронировано, а «администратор» больше недоступен.

В воскресенье, 22 июля, при аналогичных обстоятельствах, жительница Винницы за 1 тысячу 400 гривен «забронировала» комнату в одной из баз отдыха в Коблево.

В тот же день за помощью в полицию обратилась жительница Вознесенска. Для отдыха она выбрала Одесскую область и отправила на счет злоумышленника 3 тысячи гривен задатка. Когда аферист сообщил ей, что нужно перечислить тысячу, женщина решила убедиться и выяснила, что нужная ей база находится в другом населенном пункте, название которого хотя и схожа с указанной в интернет-объявлении мошенника, однако другая. Возвращать деньги преступник отказался, а женщина, поняв, что имела дело с аферистом, заявила в полицию.

По указанным фактам полицейские проводят расследование и принимают меры по установлению и задержанию злоумышленников.

«Просьба к гражданам: не спешите отправлять свои деньги незнакомым людям. Пользуйтесь официальными сайтами учреждений отдыха с отзывами отдыхающих, прайсом и перечнем услуг, а не временными объявлениями в интернете. Выбирайте заведение с проверенной репутацией и по советам знакомых», - предупреждают в полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 77-летняя пенсионерка отдала мошенникам 820 евро и 9 тысяч долларов США, когда поверила, что может выиграть стиральную машинку.