Суд аннулировал договор на 712 миллионов между АМПУ и николаевской фирмой, подозреваемой в махинациях

Хозяйственный суд города Киева 18 июля признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в Бердянском и Мариупольском морских портах стоимостью 712 миллионов гривен, заключенный между государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» и ООО «Техморгидрострой Николаев».

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Суд удовлетворил в полном объеме иск, с которым НАБУ обратилось в марте 2017 года для предотвращения растраты бюджетных средств и защиты государственных интересов.

«В результате признания договора недействительным предупреждены перечисления в пользу ООО «Техморгидрострой Николаев» около 395 миллионов гривен и нанесение ГП «АМПУ» ущерба на сумму около 146 миллионов гривен. В ходе частичного исполнения указанного договора исполнитель завысил стоимость услуг и нанес ущерба на сумму 118 миллионов гривен», - сообщили в пресс-службе.

Основанием иска НАБУ стали материалы, полученные в ходе расследования уголовного производства, открытого по признакам завладения в 2015-2016 годах средствами ГП «АМПУ» во время государственных закупок, заключения и исполнения договоров с ООО «Техморгидрострой Николаев».

«В 2015-2016 годах ГП «АМПУ» провело две процедуры закупки дноуглубительных услуг. Однако победитель при проведении обоих торгов избран с нарушениями закона. Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, предоставленным до момента заключения второго договора, должностные лица ГП «АМПУ» подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов – ООО «Техморгидрострой Николаев». В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах, а именно – на сумму более 247 миллионов гривен. Эта сумма подтверждена выводами судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства. Нарушения при проведении закупки подтверждены выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины и решениями Антимонопольного комитета Украины», - сообщили в антикоррупционном бюро.

Ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены били тревогу из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращали в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.