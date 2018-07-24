Диндаренко уволился с должности вице-мэра Николаева – за полгода он получил 225 тысяч зарплаты

Сергей Диндаренко Сергей Диндаренко уволился с должности вице-мэра Николаева, 23 июля одобрили его заявление об уходе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Николаевском городском совете.

Согласно данным декларации о доходах, которую Диндаренко подал перед увольнением, за семь месяцев работы вице-мэром он получил 225,4 тысячи гривен зарплаты.

Напомним, что за назначение Диндаренко на должность вице-мэра городской совет проголосовал 21 декабря 2017 года. В мэрии он отвечал за финансовые вопросы. В начале июля он ушел в отпуск и собирался уволиться. Сообщалось, что Диндаренко уходит из мэрии из-за предложения о работе в бизнес-структуре олигарха Рината Ахметова. Место Диндаренко может занять Валентина Бондаренко, которая ранее много лет была вице-мэром по финансовым вопросам.