«Николаевводоканал» просит ₴3,1 миллиона на начало ремонта коллектора по Богородичной, иначе 250 тысяч николаевцев останутся без воды

Большая часть коллектора по улице Богородичной находится в аварийном состоянии, и если депутаты в ближайшее время не выделят 3,1 миллиона гривен на начало работ по реконструкции то 251 местный житель останется без питьевой воды.

Об этом во вторник, 24 июля в ходе сессии заявил директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

- Улица Богородичная в данный момент является очень важным объектом в Николаеве. Пять лет назад по коллектору на улице Богородичной, которая соединена с главной насосной канализационной станцией, произошла авария. Мы заменили 25 метров коллектора диаметром 1400, остальная часть коллектора длиной в 185 метров находится в аварийном состоянии. Мы создали проект и провели тендер, и сейчас у нас уже подписан договор с подрядчиком на выполнение этих робот. Хочу отметить, что в процессе отработки проекта, проекту дана была категория СС3, это означает что при остановке работы этого коллектора 251 тысяча николаевцев может остаться без питьевого водоснабжения. На сегодня цена робот по этому коллектору, определенная по тендеру 9 миллионов 200 тысяч гривен. Я прошу всех участников распределения бюджета, при следующим распределении учесть состояние этого коллектора и учесть крайнюю необходимость по финансированию ремонта этого коллектора. Чтобы начать работу по данному коллектору нужно 3,1 миллион гривен, - сказал Дуденко.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич отметил, что на ближайшем заседании бюджетной комиссии этот вопрос будет рассмотрен, на котором подумают, где взять деньги на начало работ.

Напомним, что во вторник, 17 июля ГКП «Николаевводоканал» заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту коллектора по улице Богородичной с ООО «Нимфан».

30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. На данный момент для ремонта аварийного коллектора уже выбрали подрядчика и работы на улице Лесковой начнут 6 июня.

В частности, 5 июня ГКП «Николаевводоканал» подписали договор с ООО «Укрспецоборудование» для ремонта коллектора по улице Лесковая, работы начались в среду, 6 июня.