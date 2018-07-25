Пенсионный фонд сообщил о временных задержках по выплате пенсий

В Пенсионном фонде Украины сообщили о временных задержках по выплате пенсий за июль 2018 года.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

По их данным, задержки с выплатами обусловлены кассовым разрывом в поступлениях единого социального взноса в фонд.

«С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиарда гривен, в частности 1,7 миллиардов гривен в течение 24 июля. Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», - говорится в сообщении.

Справка:

Кассовый разрыв — временное отсутствие денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету. Понятие «кассовый разрыв» не следует путать с понятием «бюджетный дефицит».

Ранее сообщалось, что экс-спикера Генштаба, вышедшего из Крыма, лишили пенсии.