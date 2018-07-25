В Германии начали строить газопровод «Северный поток–2», против которого выступает Украина

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода «Северный поток–2», по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода «Северный поток – 2», против которого резко возражают Украина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявлял, что российский газопровод «Северный поток-2» не будет построен.