«Мэр определил мне такую ставку»: директор «Николаевэлектротранса» получает более 34 тысяч гривен

Владимир Евтушенко и Александр Сенкевич Депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко на должности директора КП «Николаевэлектротранс» получает зарплату в 34 тысячи 633 гривны.

Об этом свидетельствует документ, пришедший в ответ на официальный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

По словам самого директора такую ставку установил ему мэр Александр Сенкевич, когда последний утвердил его на должности.

— Есть отраслевой договор, который определяет тарифную сетку руководителя, есть процент контракта, который определяет мэр. Мэр определил мне процент, который идет к начислению, это не я сам себе начисляю - это делает бухгалтерия, я даже не вижу сколько, — сообщил Евтушенко.

При этом депутат отметил, что изначально в вопросе зарплаты он ставил мэру планку по выше, однако не уточнил на сколько именно, но отметил, что выше чем та, которую он получает сейчас.

— Я работаю 24 часа в сутки, я изучаю работу, хожу по предприятию. По отраслевому договору моя процентная ставка могла бы быть гораздо выше, мэр выбрал среднюю, — заявил директор КП.

В частности, согласно документу зарплата водителей КП не превышает 10 тысяч гривен, по словам руководителя предприятия это связано с классной тарификацией.

— Водитель первого класса получает в два раза больше, водитель второго класса в полтора раза меньше, водитель третьего класса в два раза меньше. Хорошие водители получают по 15-18 тысяч гривен, которые отрабатывает все часы, разная тарифная сетка, — ответил Евтушенко на вопрос о зарплате водителей.

Александр Сенкевич В свою очередь, мэр Александр Сенкевич в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что при назначении Евтушенко директором предприятия он установил ему ставку в 25 тысяч гривен.

— Там, наверное, меньше, тысяч 25, остальное премии. Зарплата у человека должна быть такой, чтобы у него не было желания заниматься вырезанием металла, сдачи вещей... Я считаю, что для руководителя такого предприятия и такого уровня ответственности зарплата нормальная - 25 тысяч гривен, - ответил мэр.

Также, спустя два месяца мэр доволен работой депутата на должности директора электротранса.

— Я был на предприятии до его назначения и после, и я вижу, что приводят в порядок территорию, бетонируют подъезды, перебирают станки, работа ведется. Я общался с работниками, они, конечно, просят, чтобы им подняли зарплату, думаю, что мы какую-то финансовую помощь окажем предприятию и поможем простым рабочим. У руководителя стоит такая задача, — заявил Сенкевич.

Напомним, что в понедельник, 14 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил трудовому коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока» , председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Владимира Евтушенко.

Отметим, что на КП «Николаевэлектротранс» несколько раз существовала угроза отключения электроэнергии, так как у предприятия перед «Николаевоблэнерго» долг за услуги в размере 4,7 миллиона гривен.

Исходя из этого, мэр Александр Сенкевич предложил КП «Николаевэлектротранс» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за электроэнергию. Однако, позже стало известно, что КП «Николаевэлектротранс» не может взять кредит в «ПриватБанке».