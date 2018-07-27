Николаевский исполком из-за подорожания электроэнергии поднял тариф на перекачку воды для предприятий

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Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета внесли изменения в тариф на перекачку воды для КП «Николаевводоканал».

Об этом стало известно в пятницу, 27 июля во время заседания исполкома.

Так, начальница отдела цен и ценовой политики департамента экономического развития Николаевского городского совета Елена Болычевская сообщила, что цена возросла на 1 гривну 17 копеек.

— Стоимость услуг на перекачку воды, которая подается в большинстве на Николаевский глиноземный завод и фермерским хозяйствам увеличить тариф до 4 гривны 80 копеек, это позволит предприятию работать безубыточно. Старый тариф был 3 гривны 63 копейки, — отметила чиновница. 

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что цена увеличивается из-за того, что увеличился тариф на электроэнергию. В итоге, члены исполкома утвердили предлагаемые изменения.

Напомним, что в Николаеве в микрорайонах Большая Корениха, Варваровка и в поселке Надбугском незначительно повысится тариф на воду.

Julia Davudenko

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