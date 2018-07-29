Маленькому жителю Николаевщины необходима помощь в сборе средств на операцию

Илья Невеселый 5-летнему Илье Невесёлому из Вознесенского района Николаевской областинеобходима помощь в сборе средств на операцию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили друзья семьи мальчика.

Ранее сообщалось, что у мальчика остгипоксическая энцефалопатия (следствие после клинической смерти).

«Ему до операции один месяц, сумма нужна 185 тысяч евро. МОЗ ответил: ждите - денег нет. Но ждать нет времени, так как будут атрофированы диафрагма и нервы, и ребенок постепенно будет умирать в реанимации», - говорится в сообщении.