Маленькому жителю Николаевщины необходима помощь в сборе средств на операцию

5-летнему Илье Невесёлому из Вознесенского района Николаевской областинеобходима помощь в сборе средств на операцию.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили друзья семьи мальчика.
Ранее сообщалось, что у мальчика остгипоксическая энцефалопатия (следствие после клинической смерти).
«Ему до операции один месяц, сумма нужна 185 тысяч евро. МОЗ ответил: ждите - денег нет. Но ждать нет времени, так как будут атрофированы диафрагма и нервы, и ребенок постепенно будет умирать в реанимации», - говорится в сообщении.
Реквизиты:
Карта ПриватБанка мамы: 5168 7573 4739 8879 Анна Невеселая
Валютная ПриватБанка: 5168 7450 1300 7916 на имя мамы
Фонд сім'ї Андреєвих Карта ПриватБанка: 5169 3305 1579 0589
В назначении платежа необходимо указать: для Ильюши
Р/с 26009052663338
МФО 300711 (Приват Банк)
ЕГРПОУ 40885000