В Николаеве в ливень укладывали асфальт на улице Комкова

В Николаеве 28 июля во время ливня укладывали асфальт на улице Комкова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

Николаевец Ярослав Захаренко на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором показаны действия дорожных рабочих во время дождя.

Согласно данным открытых источников, асфальт нужно укладывать в сухую погоду и на сухое основание. В мокрой среде нельзя достичь нужного уплотнения горячей смеси. В сырую погоду можно укладывать холодные смеси, но судя по исходящему из грузовика пару, смесь в этом случае явно не холодная. Укладка асфальта во время ливня не допускается.

Напомним, что ранее депутат показал видео, как на снигиревской трассе во время ливня укладывали асфальт.