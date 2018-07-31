За первое полугодие 2018 года на Николаевщине на 7,6% упали объемы строительных работ по сравнению с прошлым годом

По результатам первого полугодия объемы строительных работ в Николаевской области упали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает главное управление статистики в Николаевской области.

Так, по данным Главного управления статистики, предприятиями области в январе-июне 2018 выполнено строительных работ на 936,8 миллионов гривен, что на 7,6% меньше чем в январе-июне 2017 года.

В строительстве зданий выполнено работ на 408,1 миллионов гривен, что на 13,6% меньше по сравнению с январем-июнем 2017 года. Объем строительства нежилых помещений составил 315,6 миллионов гривен и уменьшился на 18,5%, жилых - 92,5 миллионов гривен (увеличился на 7,3%).

Объем строительства инженерных сооружений сократился на 2% и составил 528,7 миллионов гривен. Среди городов области веские объемы работ обеспечили предприятия Николаева - 571,4 миллионов гривен (61% от общеобластного объема) и Южноукраинска - 271,3 миллионов гривен (29%), среди районов - предприятиями Арбузинского (42,6 миллионов гривен, 4,5%).