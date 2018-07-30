В «Укроборонпроме» не согласовали, - работники Николаевского бронетанкового завода до сих пор не получили свою зарплату

Фото: иллюстрация из интернета Работникам государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод», которое входит в ГК «Укроборонпром», до сих пор не выплатили заработную плату.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили сами работники предприятия и их родственники.

По словам одной из звонивших, несмотря на заверения директора о том, что деньги будут выплачены, работники до сих пор ничего не получили.

- Сегодня опять завод остановился: пока не отдадите зарплату, работать мы не будем. Как оказывается, с директором связывались, он сказал, что её уже выплатили, - рассказала женщина.

Она опасается, что деньги выплатят через много лет, когда ценность сумм будет намного ниже. Также среди работников бытует мнение, что завод хотят передать в частные руки.

В свою очередь директор предприятия Николай Кистрин рассказал, что «Укроборонпром» просто не дал согласование на выплату денег.

- Без понятия. Я вот несколько раз звонил - подождите-подождите, решаем-решаем. Генерального, наверное, на месте нет, а остальные все принять решение не могут, - сказал Кистрин.

Также он отметил, что за последние две недели с завода уволилось около 8-10 человек. Их них два работника ушли на пенсию, еще пять трудоустроились в Польше.

- Концерн об этом знает, я им объяснил, что если людям где-то предлагают более высокую ставку, то они уходят, это нормальное явление. Для семьи работаем, для себя, а не для кого-то там. А концерн согласование не дает, - отметил он.

Напомним, суд обязал «Николаевский бронетанковый завод» вернуть Минобороны три миллиона гривен за ненадлежащий ремонт двигателей.