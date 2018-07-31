На Южно-Украинскую АЭС поставят двигатели на 11 миллионов – СМИ пишут, что фирмы-«прокладки» разыграли этот тендер

ГП «НАЭК «Энергоатом» 27 июня по результатам тендера заказало у ООО «Высоковольтная компания» электродвигателей на 10,98 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

В октябре на энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС поставят 18 асинхронных трехфазных электродвигателей с запасным комплектом подшипников производства «WEG Equipamentos Eletricos S.A.» (Бразилия). Из них 3 штуки модели W22 225 S/M4 55 kW стоят по 329 тысяч гривен, а 15 штук модели W22 225 S/M6 110 kW – по 666 тысяч гривен. Цена сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Киевская «Высоковольтная компания» принадлежит запорожцам Владимиру Андрющенко, Антону Чепурко и Руслану Понедько. По данным системы «YouControl», победитель «Высоковольтная компания» зарегистрирован по улице Чигорина, 49 – в одном доме с ликвидированным Николаем Титаренко ООО «Реком-Ж» и с ООО «Лизинговая компания «Столица», чьим конечным бенефициаром через кипрскую «Ленхаус Менеджмент Лимитед» является Аристос Иаковоу.

Титаренко также ликвидировал ЗАО «Укрспецэнергоресурсы» и ООО «Протеа Трейд», а киприот Иаковоу значится бенефициаром ООО «Вудрест» через тот же оффшор «Ленхаус Менеджмент Лимитед». Эти три украинские фирмы прописаны в Киеве на шоссе Железнодорожное, 47.

В этом же здании находится ООО «Электрофарфор 2000» никопольчанина Яна Тевало, которое было единственным допущенным конкурентом «Высоковольтной компании» с продукцией той же бразильской «WEG». Издание пишет, что «близкие «прокладки» разыграли 11 миллионов на бразильские электродвигатели для Южно-Украинской АЭС».

Сначала заказчик также допускал к аукциону ООО «Русэлпром-Украина» с продукцией «Русэлпром» (Россия), ООО «Завод крупных электрических машин» с продукцией ООО «НПП «НКЭМЗ» и самого производителя «НКЭМЗ», однако «Электрофарфор 2000» добился их отклонения через АМКУ из-за технического несоответствия предлагаемого товара.

«Электромеханический завод «Этал» с продукцией «НКЭМЗ», ООО «СКБ Укрэлектромаш» с собственной продукцией и фирму «Inkla Trading & Engineering GmbH» (Австрия) с продукцией «ATB Sever doo» (Сербия) не допустили изначально из-за претензий к документам и технических характеристик электродвигателей.

Напомним, что НАБУ расследует уголовное производство о растрате ₴11 миллионов на услуги по ремонту автотрансформатора на Южно-Украинской АЭС.