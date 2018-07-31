В Вознесенске от света отключили дом вдовы-пенсионерки: облэнерго требует от нее плату за отключение и подтверждение права собственности

Фото: иллюстрация из интернета

Жительница Вознесенска заявила, что местный филиал «Николаевоблэнерго» без причин отключил у неё свет и отказывается включать, пока та не заплатит 400 гривен и не подтвердит право собственности.

Об этом она сообщила редакции «Преступности.НЕТ».

- Меня не было дома 19 июня, я была в Киеве, приехала и мне в 12 ночи отключили свет, мотивируя тем, что я не пустила контролёра. Никакого предупреждения и никаких записей нигде не было. Я с 19 числа сижу без света. Я инвалид второй группы, у меня ещё и сахарный диабет, мне нужно уколы делать и я ночью всё это делаю при свечах, - рассказала Тамара.

По её словам, никаких долгов за электроэнергию у неё нет, также на неё оформлена субсидия. К ней приходили работники «Николаевоблэнерго», фотографировали счётчик и сами убедились в том, что нарушений нет. Однако никаких актов об отключении, проверке, либо неуплате не давали.

- Они мне теперь мотивируют это тем, что у меня нет права собственности. У меня в 2017 году умер муж, собственность была на нем, но субсидия на мне. Но я все платила, расписывалась везде. Договор по энергетике был на муже, вот они и уцепились за этот договор. Я им принесла от нотариуса справку, что дело находится в производстве. Как объяснил адвокат мне, раз дело в производстве, то никто не имеет права никакие справки требовать, потому что сейчас оформляется наследство, - отметила она.

Женщина отмечает, что обращалась в городской совет, однако там ей сказали, что никак не могут повлиять на предприятие. У Тамары трофические язвы, но несмотря на это она продолжает ходить по инстанциям, чтобы ей включили электроэнергию.

- Они сказали, что пока я не заплачу 400 гривен и не принесу им право собственности они мне не подключат свет. Деньги за то, что они отключили свет и подключат его, - отметила она.

Корреспондент «Преступности.НЕТ» позвонил в вознесенский филиал «Николаевоблэнерго» и попросил прояснить сложившуюся ситуацию, однако там сказали, что не могут по телефону предоставлять такую информацию и бросили трубку.

Как известно, 24 июля в районе остановки «Океан» в Лесках группа жильцов общежитий КП «Гуртожиток» перекрывала дорогу в знак протеста против выключения электроэнергии в их домах.

Отмечается, что 24 июля, в Николаеве жильцы общежития на улице Киевской, 2, которое обслуживает ЖКП «Бриз», вышли перекрывать дорогу в районе остановки 2-е КП, так как у них отключили электроэнергию, а 25 июля свет отключили на Озерной, 12, но позже в домах по улицам Озерная, 12 и Киевская, 2 уже подключили электроэнергнию. ЖКП «Бриз», которое обслуживает жильцов погасило их долг перед «Николаевоблэнерго» с других своих статей затрат.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппоблока Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.