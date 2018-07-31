Директора Николаевского бронетанкового завода уволили из-за задержки в выплате зарплат

Николай Кистрин Директора государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод», которое входит в ГК «Укроборонпром», Николая Кистрина уволили с должности из-за задержки в выплате зарплат работникам предприятия.

Об этом сообщается на сайте концерна.

Напомним, что на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод» два месяца не платят заработную плату. Ранее директор предприятия заявил, что «Укроборонпром» просто не дал согласование на выплату денег.

Указывается, что завод накопил долг из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Министерством обороны Украины, что привело к тому, что Государственная казначейская служба не согласовывает платежи по текущим договорам с Минобороны.

- Ненадлежащее исполнение Государственного оборонного заказа, в условиях, когда в стране идет война - недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение освободить Николая Кистрин с должности, - заявил Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.

Как известно, с мая 2015 года Кистрин занимал должность исполняющего обязанности директора бронетанкового завода. В октябре его утвердили на должности директора.