В Николаевском аэропорту приземлился первый иностранный самолет – это оказался «рекламный» и сверхлегкий HondaJet

В аэропорту «Николаев» 20 июля приземлился частный самолет HondaJet, который прилетел из Стамбула. Полет проводился в рамках презентации, устроенной компанией «Aim of Emperor», которая продает самолеты этой модели.

Об этом сообщается на сайте компании «Sky Handling», которая участвовала в подготовке полета и также продает эти самолеты.

Полет назван «демонстрационным», он проходил в рамках международного дорожного шоу HondaJet. На презентацию этого самолета пригласили представителей Николаевской ОГА, впрочем, ведомство об этом событии за прошедшие полторы недели так и не сообщило.

«Презентация новейшего HondaJet состоялась в обновленном терминале международного аэропорта «Николаев». В закрытом шоу очень легкого самолета, который впервые прилетел в Украину, принял участие заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи и и.о. директора международного аэропорта «Николаев» Федор Барна», - сообщили в компании.

Судя по сообщению, данный полет являлся рекламным ходом компаний, которые продают данный бизнес-джет. К примеру, в сообщении указывается, что HondaJet – «это бизнес-самолет на каждый день». Самолет рассчитан на 5 пассажиров (по другим данным на 7 человек – 6 пассажиров и 1 пилота – ПН).

«Пассажиры будут приятно удивлены полной туалетной кабиной с элегантным кобальтово-синим умывальником… В Украине продажи HondaJet были открыты с июля 2016 года», - сообщили в компании.

Сайт «Авиапорт» сообщает, что компания «Aim of Emperor» проводит роуд-шоу – самолет вылетел с Мальты, потом побывал в Стамбуле и Николаеве, откуда отправился в Тбилиси. При этом посетители презентаций этого самолета могли заказать себе платный полет на HondaJet. Также сообщается, что компания «Aim of Emperor» работает в Москве, Биркиркарре (Мальта), Алматы, Лондоне и Амстердаме.

Согласно данным из открытых источников, цена HondaJet составляет 4,5 миллиона долларов, а часовая аренда этого судна обойдется в 2,5 тысячи долларов.

Отметим, что данный самолет стал первым иностранным судном, которое приземлилось в аэропорту Николаева за многие годы. Ранее николаевский аэропорт получил сертификат, который позволяет ему принимать грузовые самолеты.

Директор КП «Международный аэропорт Николаев» Федор Барна рассчитывал, что с сентября и до конца 2018 года аэропорт обслужит от 70 тысяч до 100 тысяч пассажиров.