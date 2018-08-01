«Услуги предоставляем в полном объеме, а оплату не получаем»: КП по вывозу мусора в Николаеве задолжали более ₴4 миллионов

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Фото из открытых источников
Ингульский и Заводский районы Николаева задолжали коммунальному предприятию «Николаевкоммунтранс» за вывоз мусора 2 миллиона 539 тысяч 355 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор КП Андрей Цизин.

По его словам, перед КП «Николаевкоммунтранс» задолженность по оплате услуг по состоянию на 1 августа 2018 года от населения по Ингульскому району составляет 893 тысячи 715 гривен, и от населения по Заводскому району – 1 миллион 645 тысяч 640 гривен. Общий долг за услуги включая ЖЭКи и предприятия – 4 миллиона 377 тысяч 479 гривен.

«Услуги мы предоставляем в полном объеме, а оплату не получаем. В любом случае, наличие задолженности - это не очень хорошо для организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также и для нашей деятельности предприятия в целом. С нашей стороны, мы идем на все условия для погашения должниками задолженностей перед КП «Николаевкоммунтранс», – написал Цизин.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева после смены возчика появились проблемы с вывозом мусора - у Гладун заявляют, что прошлый работал лучше.

Также ранее сообщалось, что члены исполнительного комитета Николаевского городского совета установили новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

Виолетта Чех

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