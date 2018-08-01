Приватбанк обвинил своих бывших владельцев Коломойского и Боголюбова в присвоении почти двух миллиардов долларов

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушания по иску АО КБ «Приватбанк» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

В банке заявили, что незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.

«Такие уступки включали признание того, что у банка «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что слушание в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018, с участием судьи Джастиса Фанкорта. В течение слушания Приватбанк представил Высокому Суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном арест активов, который был издан для обеспечения иска.

«Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали», - отметили в пресс-службе.

По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.

«Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета», - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Также напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка»миллиардные долги.