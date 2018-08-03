Один из сельсоветов Николаевщины планирует строительство комплекса по переработке органических отходов

Александровский сельсовет Вознесенского района Николаевской области заключил с ООО «Южный город» договор на разработку проектно-сметной документации комплекса по переработке органических отходов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Так, комплекс планируют построить в пгт Александровка, а стоимость разработки проектно-сметной документации составила 976 346,83 гривен. Его проект должен быть готов до 31 декабря 2018 года.

В комментарии «Преступности.НЕТ», народный депутат Украины Александр Ливик, представляющий в Верховной Раде округ, на котором проектируется строительство комплекса, сообщил, что проект реализуется за счет субвенции из Госбюджета.

– Это была одна из просьб избирателей Александровской громады. Это такой же энергосберегающий объект, как и солнечная станция в городе Вознесенске, которую мэр хочет закрыть. В Александровке планируется строительство биогазового комплекса, который должен перерабатывать отходы сельхоз производства с местных полей для получения биогазов и выработки тепловой и электрической энергии. Мы с Давидом Макарьяном посодействовали в том, чтобы за счет государственной субвенции выделили деньги на проектирование и получили 1 миллион, и я так понимаю, что на Проззоро, объявили тендер на разработку проектно-сметной документации. Конкретнее о том, что будет в проекте, смогу сказать только когда его увижу. Я думаю, что будет неплохой проект, - рассказал нардеп..

По словам Ливика, более детальная информация о том, каким будет комплекс, появится после того, как разработают проект.

– Это не совсем те органические отходы, которые на свалке. Это – сено, солома, трава, те отходы, которые можно собрать на полях, которые обычно на полях палят. Перерабатывается потом в биогаз и как топливо используется для выработки электроэнергии в генераторе. Для Александровской объединенной громады. Будет проектно-сметная документация, и можно будет конкретнее говорить о стоимости, сроках и остальных вещах. Пока идея такая, - рассказал нардеп.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также ранее в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода.