«Денег почти не осталось»: остаток на едином счету Госказначейства Украины за месяц сократился почти на 80%

В Украине за июль остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) сократился на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа 1,995 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Отметим, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что Украине в 2019 году нужно выплатить кредиторам $18 миллиардов, иначе стране грозит дефолт.