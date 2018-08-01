Замдиректора ЖЭКа «Південь» заявляет, что николаевцы перестали платить квартплату из-за конкурса по управляющим компаниям

В связи со скандальным конкурсом департамента ЖКХ по управляющим компаниям, в котором победила фирма «Місто для людей Миколаїв» многие николаевцы перестали платить за квартплату.

Об этом стало известно в среду, 1 августа в ходе постоянной бюджетной комиссии.

Так, к членам комиссии обратился депутат от «Оппозиционного блока», член данной комиссии и по совместительству замдиректора ЖЭКа «Південь» Артем Грозов, который попросил дать поручение департаменту ЖКХ совместно с профильным вице-мэром проработать возможность предоставления финансовой помощи ЖЭКам на подготовку к зиме и отопительному сезону.

— Четырем самым крупным ЖЭКам и к зиме готовиться не нужно. Предлагаю обратиться к бюджетной комиссии, пока на словах, с тем, чтобы предусмотреть в бюджете города по поводу ЖЭКов: первое – вероятно, что ЖЭКи прекратят свое существование и, чтобы руководство предупредили сотрудников о том, что будет значительно уменьшаться штат работников. И второй момент – руководители сказали, что у них резко упали объемы поступления денег. Это не их вина, но нужно предусмотреть средства на помощь предприятиям для того, чтобы они не попали..., — прокомментировал депутат Сергей Исаков.

В свою очередь глава комиссии Александр Бернацкий отметил, что если не будет оказана финансовая помощь, то не понятно в каком состоянии жилищно-коммунальное хозяйство будет к зиме.

Сергей Исаков Александр Бернацкий Артем Грозов (в центре)

Также заявление Исакова подтвердил и Артем Грозов, который отметил, что неуплата услуг делает работу предприятия критическим.

— Выплаты упали до критической от метки, до 20% оплаты на сегодняшний день. Это делает крайне сложной работу предприятия, это касается всех КП, которых коснулась ситуации с конкурсом. Люди думаю, что ЖЭКу платить не нужно – будет новая компания и перестают платить. Это не повод сейчас не платить ЖЭКу, потому что нас не освобождали от подготовки к отопительному сезону и тд, — заявил замдиректора ЖЭКа «Південь».

В итоге Бернацкий предложил, обратиться к вице-мэру по вопросам энергоэффективности Александру Омельчуку, который замещает вице-мэра Юрия Степанца на время его отпуска, чтобы он отработал вместе с ДЖКХ вопросы о финансовой помощи, финансирование подготовки жилья к зимнему сезону, и предложения по КП «Гуртожитку» в бюджете в части переведения жильцов на прямое абонирование.

Отметим, что позже депутат Владислав Ентин пришел с обращениями еще двух ЖЭКов Океан и Корабел, где они просят предусмотреть им дополнительное финансирование, так как люди перестали платить по счетам.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.

В частности, члены исполкома приняли решение досрочно отозвать директора ДЖКХ Андрей Палько с отпуска, чтобы он разобрался в конкурсе. Так, он заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что замдиректор ДЖКХ Алекснадр Репин не имел права самовольно подписывать договора с управляющей компанией без утверждения исполкома.

В первый рабочий день, Палько направил письмо фирме «Місто для людей Миколаїв», выигравшей в конкурсе по отбору управляющей компании, в котором сообщил о недействительности заключенного с ней договора. Существует вероятность, что на момент подписания данного документа он уже был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Однако в этот же день, мэр Александр Сенкевич отстранил его от обязанностей и назначил повторную проверку.

Отметим, что управляющая компания будет обслуживать около 878 домов, общей площадью 2 548 662 м2. «Місто для людей» будет оказывать полный комплекс услуг по обслуживанию жилых домов, начиная с аварийных ситуаций и заканчивая текущим ремонтом. В планах нанять до 750 сотрудников, которые будут обслуживать дома в Ингульском и Корабельном районах, а также микрорайоне Соляные.