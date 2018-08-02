Центральный райсуд Николаева оштрафовал экс-полицейского за то, что тот не подал вовремя декларацию

Центральный районный суд Николаева признал виновным в совершении административного правонарушения экс-полицейского, который вовремя не подал декларацию, и оштрафовал его на 850 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, судом был рассмотрен протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, в отношении бывшего работника полиции, который после увольнения несвоевременно подал декларацию.

— По результатам рассмотрения, судом поддержана позиция прокурора, постановлением суда лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по части 1 статьи 1726 КУоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен, - сказано в сообщении.

При этом в прокуратуре напомнили, что в соответствии с требованиями статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», государственные служащие и другие субъекты декларирования, в том числе и те, которые такую деятельность прекратили в прошлом году, обязаны до 1 апреля 2018 подать путем заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию за 2017 год.

В общем, за первое полугодие 2018 году к административной ответственности за нарушение требований финансового контроля привлечены 17 бывших полицейских.